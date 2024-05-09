В Алтайском крае запустили производство деталей для космических спутников

В Алтае запущено производство деталей для космических спутников. Они будут использоваться как Министерством обороны России, так и гражданскими компаниями.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, выпуском деталей займется Алтайский приборостроительный завод. Ранее подобного производства в крае не было.

«Завод освоил производство около 150 новых видов продукции специального назначения, в числе которых и продукция для космической отрасли. Изделия, которые на предприятии будут серийно производить для этой сферы, применяются как на спутниках гражданского назначения, так и в интересах Министерства обороны Российской Федерации», — рассказали в ведомстве. Его цитирует ТАСС.

Напомним, что ранее на параде Победы в Новосибирске пролетел самолет, изготовленный местным авиационным заводом.