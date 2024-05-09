В Новосибирске прошел парад в честь Победы в Великой Отечественной войне

Алёна Золотова
 
В Новосибирске прошел парад в честь Победы в Великой Отечественной войне
Фото Михаила Перикова

9 мая в Новосибирске состоялся традиционный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) на площади Ленина. В нем приняли участие первые лица региона, а над небом пролетел боевой истребитель И-16, отреставрированный к годовщине. 

К слову, его сопровождал современный улучшенный аналог Ан-2 — самолет ТВС-2МС. ТВС-2МС разработали в СибНИА имени С.А. Чаплыгина.

«Уважаемые ветераны и труженики тыла, дорогие друзья, я от всей души поздравляю всех с большим праздником 9 мая. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто прошел тропы войны. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Наш город несет высокое звание города трудовой доблести. Считаю, что Новосибирск к празднованию готов и желаю всем хорошего, праздничного настроения», — сказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Также впервые в параде Победы в Новосибирске приняли участие юнармейцы из Беловодского района Луганской народной республики. Это подшефный субъект Новосибирской области. 

Всего на главную площадь города вышло около 2 тысяч человек и более 30 единиц боевой техники. Парадом командовал заместитель начальника Новосибирского высшего военного командного училища, полковник Роман Титов. 

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