Омичей предупредили о шквалистом ветре с грозами и градом

По информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», днем 9 мая местами по Омской области ожидаются сильный ветер 15–20 м/с с порывами до 24 м/с, кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ночью 10 мая — местами сильный порывистый ветер 15–20 м/с, кратковременные дожди и грозы.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ», — говорится в сообщении пресс-центра администрации города Омска.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителей Омска призывают оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области.

Ранее «Континент Сибирь» писал о высоком риске пожаров в праздничные выходные в Новосибирске.