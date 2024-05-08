Новосибирская область стала лидером в России по просроченной ипотечной задолженности

Новосибирская область попала в топ-10 регионов России по величине просроченной задолженности по ипотеке. Долги местных жителей превысили миллиард рублей.

С начала 2024 года объем просроченной ипотеки в России увеличился на 5%, или 2,6 млрд рублей. В абсолютном выражении накопленный в январе-марте 2024 года объем неплатежей оказался в 1,6 раза больше, чем аналогичный показатель за весь 2023 год (за 12 месяцев 2023 года просроченная ипотечная задолженность на вторичном рынке жилья увеличилась на 1,67 млрд рублей, или 3%). К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России.

«Ситуация с обслуживанием ипотеки, как мы и прогнозировали осенью 2023 года, планомерно ухудшается. Высокие ипотечные ставки сделали экономически бессмысленными любые попытки перекредитования и не позволяют должникам быстро продать жилье, чтобы погасить задолженность», — пояснил генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. Его слова цитирует пресс-служба компании.

Лидерами по приросту проблемной ипотеки на вторичном рынке жилья в абсолютном выражении с начала 2024 года стали Санкт-Петербург (+323 млн), Московская область (+247 млн) и Свердловская область (+142 млн).

Среди сибирских регионов по максимальному абсолютному приросту просроченной ипотечной задолженности на 1 апреля оказалась Новосибирская область — регион занял 7-е место по России. Прирост задолженности за 3 месяца 2024 года составил 113 млн рублей, а просроченный портфель — 1218 млн рублей.

По динамике антилидерами стали Республика Крым (145%, ипотечная задолженность — 81 млн рублей), Республика Тыва (60%, ипотечная задолженность — 146 млн рублей) и Севастополь (38%, ипотечная задолженность — 88 млн рублей).

«При сохранении темпа по 5% в квартал по итогам года портфель просроченной ипотеки может превысить 65–67 млрд рублей, но даже при этом доля просроченной ипотеки по отношению к общей задолженности не превысит 1% против нынешних 0,4%, что считается комфортным уровнем для кредиторов и приемлемым для экономики, — резюмирует Денис Аксёнов. — Однако двузначные цифры годового прироста означают, что в ближайшие несколько лет мы будем накапливать объемы проблемных кредитов на покупку жилья».

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