Новосибирская область заняла пятое место среди субъектов РФ по объемам выпечки хлеба

Игорь Черных
 
Фото из архива «Континента Сибирь»

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат) опубликовал информацию об итогах первого квартала 2024 года по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Новосибирская область стала по этому показателю безоговорочным лидером в Сибирском федеральном округе (СФО).

В отчете сообщается, что по производству хлеба и хлебобулочных изделий (включая полуфабрикаты) Новосибирская область заняла пятое место среди всех субъектов Российской Федерации (после Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края) и первое место среди регионов СФО. На долю региона приходится 3,4% от общего объема продукции, произведенной в России, и практически треть (32,1%) от общего объема по СФО.

В январе-марте 2024 года в Новосибирской области выпекли 51,9 тысяч тонн хлеба, что на 11,6% превысило показатель соответствующего периода 2023 года. Отмечается, что наибольший удельный вес в объеме производства составили хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения. Основными производителями хлеба в регионе являются крупные и средние предприятия, а на долю субъектов малого предпринимательства приходится 18,9% произведенной продукции.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что Красноярский край вошёл в десятку регионов РФ по объему корпоративных кредитов, а Новосибирская область оказалась на 15 месте.

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