Сенатор от Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс возглавил Совет по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Совет был создан 6 мая по распоряжению главы Совфеда Валентины Матвиенко. В положении о Совете говорится, что его основными задачами являются рассмотрение вопросов формирования и реализации государственной политики комплексного развития Сибири; подготовка предложений по вопросам стратегического планирования, а также по совершенствованию законодательства РФ в целях социально-экономического развития Сибири.

Согласно распоряжению Валентины Матвиенко, Александр Усс до 1 июля 2024 года должен представить на утверждение Совфеда состав Совета, в который должны входить председатель, зампред, ответственный секретарь и члены, которые осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Напомним, что экс-глава Красноярского края Александр Усс был наделен полномочиями сенатора по итогам тайного голосования на сессии Законодательного собрания региона 8 июня прошлого года. Мандат депутата краевого парламента он получил для дальнейшего перехода в Совет Федерации в мае, позже покинув Заксобрание. Его место занял экс-глава УФСБ Красноярского края, генерал-майор Анатолий Самков.

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