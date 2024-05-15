В Новосибирске продолжается обсуждение скандального поступка пластического хирурга, который выложил в своих аккаунтах в социальных сетях эпатажные фотографии из операционной. На кадрах хирург и его помощники позируют с предметом, напоминающим кусок кожи пациента, вырезанный в форме сердца. Подобный случай вызывает закономерный вопрос: нуждается ли этическая сторона оказания медицинских услуг в более жестком регулировании.

На кадрах, опубликованных ранее в одной из запрещенных в России социальных сетей, человек в белом халате позирует с предметом, похожем на кусок человеческой плоти в форме сердца. Фотографии возмутили многих новосибирцев, некоторые из которых узнали на них пластического хирурга Рустама Курманбаева, в чьем аккаунте и был опубликован снимок, и высказали предположение, что таким способом врач поздравил свою коллегу с праздником.

Действия врача закономерно вызвали осуждение в профессиональном сообществе. Проблема кроется в том, что на сегодня подобные действия допускаются с точки зрения текущих норм законодательства. Однако случай с демонстрацией тканей, взятых у живых пациентов, конечно, особый. Подтверждение тому – широкий общественный резонанс и обсуждение темы далеко за пределами Новосибирска.

Так что же может грозить врачу непосредственно за его неудачную выходку? В Новосибирской областной ассоциации врачей, куда обратился за комментарием корреспондент «Континента Сибирь», пояснили, что не получали никаких обращений по поводу истории пластического хирурга Курманбаева и в целом не занимаются вопросами этической составляющей работы врачей, оставляя этот вопрос на откуп руководителям клиник, где трудятся специалисты.

В свою очередь, в региональном минздраве «Континенту Сибирь» ответили, что вопрос скандального поступка не может быть поднят на действующей при минздраве комиссии по этике, поскольку врач не работает в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области.

По просьбе «Континента Сибирь» оценку действиям хирурга дали специалист по медицинскому праву, медицинский юрист компании Lex Med Ирина Ерина.

«Насколько мне известно, в настоящее время скандальное фото уже удалено из личного аккаунта доктора, но оно осталось на просторах интернета. Мне понятно негодование медицинских специалистов, еще более понятна реакция пациентов на эту ситуацию. Очевидно, что пациентам не понять легкомысленность и шутки врачей во время медицинских вмешательств», ─ констатирует собеседница «Континента Сибирь».

По ее словам, в настоящее время врачи активно используют социальные сети для продвижения личного бренда, показывают свою работу «изнутри», публикуют фото и видео пациентов до/после медицинских вмешательств. Однако обнародование фотографий, видеороликов с изображением пациента возможно только с его согласия.

«Привлечь к ответственности врача за этот поступок невозможно, несмотря на то, что согласно действующему законодательству, тело, органы и ткани человека могут быть использованы только в медицинских, научных и учебных целях», ─ считает Ирина Ерина.

О сложности привлечения к ответственности врача за подобные действия говорит и депутат Госдумы РФ, член комитета по охране здоровья Олег Иванинский. «Если пациент почувствовал себя оскорбленным, он может обратиться с заявлением в минздрав, суд или другие компетентные органы, где разберутся в ситуации. Но, как мне известно, пластический хирург, историю которого мы сегодня обсуждаем, не оглашал личные данные своего пациента. Поэтому призывать кого-то писать жалобы я бы, конечно, не стал. Считаю, врач уже сам себя наказал, запятнав репутацию и получив множество неодобрительных оценок за свое неподобающее поведение. Скорее всего, в следующий раз люди хорошо подумают, прежде чем обратиться к скандальному пластическому хирургу», ─ рассказал Олег Иванинский.

Вместе с тем, помимо юридических норм, есть еще и нормы медицинской этики и деонтологии, принципам которых должен придерживаться каждый медицинский работник. «Очевидно, что в случае подобных публикаций эти нормы нарушаются, что вызывает негатив со стороны общественности. По моему мнению, это своеобразный агрессивный маркетинг, который привлекает внимание к персоне доктора», ─ сделала вывод Ирина Ерина.

Основатель и директор сети многопрофильных медицинских центров «САНИТАС» Михаил Андрушкевич солидарен с тем, что поведение врача можно считать нарушением этики. «Как руководитель медицинской компании я бы сразу «расстался» со специалистом, позволившим себе такое нарушение норм морали. В российском законодательстве мы не найдем сегодня санкций, которые можно было бы применить к врачу в подобном случае. Да это было бы и странно – устанавливать какое-то наказание за нарушения этики, поскольку это очень тонкая сфера, здесь сложно использовать какие-то формулировки и можно очень легко перейти черту, ─ рассуждает Михаил Андрушкевич. ─ Но в мире есть примеры последствий для таких «специалистов». Например, в США сделавшего подобное пластического хирурга скорее всего сразу бы исключили из профессиональной ассоциации. Впрочем, я думаю, новосибирский хирург уже получил большую волну негатива от общественности и давно пожалел о том, что сделал».

В этом контексте возникает вопрос, насколько действующее законодательство действительно защищает интересы пациентов в подобных случаях, и как отразить в нем подобные нарушения с точки зрения этики. По убеждению Олега Иванинского, на сегодня достаточно норм, которые регулируют этические вопросы в медицине, и это касается как государственных, так и частных клиник. Поэтому спешить принимать каких-то новых законов здесь не требуется, говорит Олег Иванинский.

Вместе с тем, в сфере медицины могла бы использоваться практика, аналогичная той, которую сейчас применяет управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) для оценки этичности обычной рекламы. Напомним, что на сегодня при ведомстве существует специальный экспертный совет, который оценивает этичность той или иной рекламы. В отдельных случаях УФАС даже устраивает опросы на своем официальном сайте, чтобы получить срез общественного мнения по рекламным кампаниям, выполненным «на грани». Такая практика позволяет регулятору учитывать этическую составляющую рекламы и наказывать нарушителей. Подобный подход можно было бы применить и в медицинских кейсах, аналогичных рассматриваемому.