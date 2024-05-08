Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Нижний Новгород — самые популярные направления у россиян на 9 мая — День Победы. Об этом сообщает сервис путешествий «Туту», который проанализировал продажи авиа- и ж/д-билетов на период 8–9 мая 2024 года. В топ-10 также вошли и два сибирских города — Новосибирск и Красноярск.

В топ-5 авианаправлений внутри России, на которые покупают билеты для полета ко Дню Победы, вошли две столицы, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в Москву — 15,9%, в Санкт-Петербург — 10,6%, в Сочи — 7,9%, в Калининград — 5,2%, в Минеральные Воды — 3,5%. В праздник россияне также полетят в Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Тюмень.

При этом среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Калининград, на втором — Москва — Санкт-Петербург, на третьем — Москва — Сочи. Самыми популярными маршрутами из Северной столицы стали Санкт-Петербург — Калининград, Санкт-Петербург — Сочи и Санкт-Петербург — Казань.

Среди зарубежных стран популярны Узбекистан — туда оформлено 16,14% авиабилетов, Беларусь — 13,37%, Армения — 10,24%, Турция — 9,52% и Азербайджан — 9,16%.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, как в Новосибирске будут отмечать 79-ю годовщину Победы.