По данным синоптиков, в период с 9 по 12 мая в регионе ожидается сухая жаркая ветреная погода. Местами дневная температура будет достигать 27 градусов тепла. В связи с этим в большинстве районов Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность 4-го класса из 5 возможных, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Инспекторы Государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС России совместно со специалистами администраций усилили работу по профилактике пожаров: проводят беседы с населением, раздают памятки, объясняют, как не допустить пожара на своем участке, пресекают нарушения правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце апреля экстренные службы зарегистрировали трехкратный рост пожаров на территории Новосибирска.