Директор новосибирского «Горзеленхоза» ушла в отставку

Директор муниципального учреждения «Горзеленхоз» Наталья Цветкова ушла в отставку после отмены приговора.

Директор новосибирского муниципального автономного учреждения «Горзеленхоз» Наталья Цветкова написала заявление об увольнении по собственному желанию и ушла из ведомства еще 17 апреля, рассказал «Континенту Сибирь» начальник департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаил Столяров.

Вице-мэр Анна Терешкова, в чьем ведении находится в том числе «Горзеленхоз», пояснила «Континенту Сибирь», что обязанности руководителя сейчас исполняет заместитель Цветковой. Речь идет о Сергее Рудковском.

Наталья Цветкова возглавила «Горзеленхоз» летом 2020 года, до этого была заместителем главы департамента дорожной деятельности мэрии Томска, курировала вопросы озеленения и благоустройства. Цветкова ушла из томской администрации после возбуждения дела о злоупотреблении должностными полномочиями при сносе трех лип. Уголовное дело прекращено осенью 2020 года в связи с примирением сторон.

Должность директора новосибирского «Горзеленхоза» Наталья Цветкова оставила после того, как областной суд отменил вынесенный ей ранее приговор по делу о падении в 2022 году дерева на ребенка.

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