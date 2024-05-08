Ситуация с паводком в Омской области развивается по неблагоприятному сценарию: минувшей ночью из-за угрозы затопления была развернута полная эвакуация одного из населенных пунктов Усть-Ишимского района.

Всех жителей села Ашеваны в Усть-Ишимском районе Омской области эвакуируют в связи с угрозой затопления населенного пункта паводковыми водами, сообщил в своем ТГ-канале губернатор региона Виталий Хоценко. За ночь в безопасное место вывезли 150 сельчан, всего в населенном пункте проживает порядка 220 человек. По состоянию на утро среды воды реки Ишим затопили 25 домов и 40 приусадебных участков на территории села.

В районе обеда Хоценко разместил в своем ТГ-канале видеосообщение, в котором рассказал, что ситуация в Усть-Ишимском районе развивается по неблагоприятному сценарию. Глава региона сообщил, что выезжает на место происшествия для того, чтобы пообщаться с жителями района и проверить ход эвакуации, которая затрагивает уже и другие населенные пункты поблизости.

Ранее мы сообщали, что в трех муниципалитетах Томской области из-за паводка объявили режим ЧС.