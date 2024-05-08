Как в Новосибирске будет работать метро в День Победы?

Ольга Степанова
 
Как в Новосибирске будет работать метро в День Победы?
Фото: nsk-metro.ru

В связи с празднованием Дня Победы 9 мая работа Новосибирского метрополитена будет продлена до часа ночи. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«Входы на станции метро «Площадь Ленина» могут быть временно закрыты с 7:30 до 12:00, если такое решение примет оперативный штаб Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску», — говорится в сообщении.

Режим работы вестибюлей станций и эскалаторов с 9 на 10 мая:

Напомним, что для проведения торжественных мероприятий в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске будут введены ограничения движения и парковки на центральных улицах города.

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