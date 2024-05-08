За лето в Новосибирске должны комплексно отремонтировать 14 участков крупных дорог, или более 19 км, на средства, выделенные по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В МКУ «Управление дорожного строительства» рассказали о том, какие работы и в какой срок запланированы в мегаполисе.

Улица Авиастроителей в Дзержинском районе — одна из самых проблемных городских дорог, к капитальному ремонту которой этой весной приступили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Во время выездного совещания 7 мая специалисты мэрии и представители подрядчика показали журналистам, в каком состоянии сегодня находится проезжая часть.

По информации городской администрации, муниципальный контракт на ремонт объекта был заключен 5 февраля текущего года с подрядной организацией ООО «СтройСити». Контрактом предусмотрен ремонт ул. Авиастроителей на участке от ул. Трикотажной до ул. Учительской протяженностью почти 1 км. Общая площадь участка, который предстоит отремонтировать, — более 14 тыс. кв. метров. Строители уже сняли с проезжей части старый асфальт.

«На сегодня здесь на 100% выполнено фрезерование, на 60% проведен демонтаж садовых поребриков — новых установлено порядка 30% от всего объема. В настоящее время мы уже согласовали состав асфальтобетонной смеси и выходим на укладку нижнего дорожного слоя. Будем стараться выполнять эту работу в ночное время, чтобы создавать меньше помех для участников дорожного движения. А вот установку бордюра без достаточно яркого освещения выполнять не получится — делаем это только в светлое время суток. Несмотря на то что срок окончания всех работ установлен на 30 августа, мы стараемся идти с опережением», — рассказал директор ООО «СтройСити» Максим Клипиков.

По словам директора подрядной организации, ремонтируемая улица — довольно стандартный объект для дорожников. Почва здесь не заболочена, и никаких особых проблем с водоотведением строители не испытывают. Поэтому есть все шансы, что дорожный ремонт на Авиастроителей закончится в срок или даже чуть раньше. К слову, в 2024 году по контракту этот же подрядчик отремонтирует еще две городские улицы — Гоголя и Урицкого.

Сметная стоимость ремонта ул. Авиастроителей составила 70 млн рублей. Общий объем финансирования по нацпроекту БКД в Новосибирске в 2024 году — более 1 млрд рублей.

«В этом году город получил дополнительно на ремонт дорог 1 млрд 300 млн рублей из бюджета Новосибирской области. Необходимо эффективно освоить эти средства и быть готовыми к расширению объема работ в случае дополнительных субсидий из бюджетов разных уровней, — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. — Мы уже приступили к работам по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году по БКД предстоит выполнить большой объем — привести в нормативное состояние 14 дорожных объектов общей протяженностью более 19 километров. Это улицы Урицкого, Демьяна Бедного, Писарева, Учительская, 25 лет Октября, Гоголя, Авиастроителей, Тюленина, Воинская, Выборная, Балтийская, Дачная, Автогенная, Героев Революции. Нужно развернуть полномасштабный ремонт как можно раньше, чтобы уложиться в срок».

Помимо уже выделенных лимитов, в мэрии Новосибирска надеются на дополнительную поддержку от правительства региона. Такая помощь необходима, чтобы отремонтировать как можно больше дорог. Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта БКД строители провели капремонт 23 дорожных объектов.

О том, каким образом в городе отбирались дороги для капитального ремонта по национальному проекту БКД, журналистам рассказал директор МКУ «Управление дорожного строительства» (УДС) Виктор Хихлов.

«Это 13 новых и один переходящий объект с 2023 года — ул. Героев Революции. Для первоочередного ремонта в рамках нацпроекта выбирались крупные и магистральные дороги с большой загруженностью и физической изношенностью — с множеством ям, сильно выраженной колейностью. Так, например, по причине крайне неудовлетворительного состояния дорожного покрытия в программу попала ул. Писарева, а также ул. Балтийская с огромной колейностью на всем ее протяжении. Но для нас все объекты нужны и важны. Авиастроителей выбрана, в частности, чтобы обеспечить связь между ул. Трикотажной и ул. Учительской, которые были отремонтированы раньше», — объяснил Виктор Хихлов.

По словам директора МКУ «УДС», особенностью ремонтов по национальному проекту в текущем году является то, что все объекты приводят в порядок комплексно. Помимо проезжей части, также ремонтируют тротуары, восстанавливают газоны, меняют бордюрный камень. Также выполняются работы по нанесению дорожной разметки и установке недостающих дорожных знаков. В настоящее время подрядчики определены в результате конкурсных процедур на все 14 объектов, вошедших в нацпроект. По заключенным контрактам, с 1 апреля по 30 августа все строительные компании должны выполнить 100% запланированных работ.

Одним из самых проблемных вопросов для дорожников в городе по-прежнему остается согласование графиков работ с Сибирской генерирующей компанией (СГК), ведь у энергетиков есть свои планы на теплосети, проходящие под ремонтируемыми дорогами. Что касается ул. Авиастроителей, то здесь ситуация выглядит значительно легче, чем в других новосибирских локациях. Здесь подрядчики и энергетики не пересекаются в работе. Однако подобная удачная ситуация, к сожалению, складывается не везде.

«Проблема пересечения все же периодически возникает. Например, в прошлом году такая ситуация была на проспекте Дзержинского, где мы часть лета ждали, когда СГК завершат свои работы. В текущем году энергетики нам заранее сообщили о своих планах, поэтому мы просто исключили из своего плана ремонтов часть дорог, приступим к ним только после того, как специалисты СГК сделают свою часть работы», — уточнил Виктор Хихлов.