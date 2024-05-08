Когда в Новосибирске завершится отопительный сезон?

Администрация города Новосибирска огласила предварительную дату завершения отопительного периода 2023/2024 года — тепло отключат 13 мая. Соответствующий проект постановления подписал градоначальник Максим Кудрявцев.

По данным Сибирской генерирующей компании (СГК), в настоящий момент ТЭЦ Новосибирска отпускают теплоноситель минимально возможной температуры — 75 °C. При этом можно регулировать уровень подачи тепла в самих домах. Ряд управляющих компаний и ТСЖ уже минимизировали потребление домами тепловой энергии на 30–50%.

По нормативам полностью тепло отключают в том случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура держится выше 8 °C, после чего начинаются гидравлические испытания.

Напомним, что в течение 2024 года теплоэнергетики намерены проложить в Новосибирске 34 км новых труб отопления, 2/3 из которых приходится на левобережье, пережившее минувшей зимой череду крупных коммунальных аварий.

Всего с учетом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонтов в 2024 году заменить планируется порядка 70 км коммуникаций — на 25% больше, чем годом ранее. Основная часть работ начнется по завершении отопительного сезона.

Ранее мы писали о том, что суд обязал власти района Новосибирской области заменить более 25 км водопровода.