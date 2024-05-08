7 мая 2024 года получены разрешения мэрии города Новосибирска на ввод в эксплуатацию объектов — учебного корпуса Специализированного учебно-научного центра НГУ, блока общежитий и досугового центра с театральной площадкой и студией звукозаписи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства науки и инновационной политики региона.

Напомним, что согласно проекту объекты нового кампуса, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты», делятся на первую очередь — учебный корпус Специализированного учебно-научного центра (более известного как физматшкола) НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ, комплекс общежитий для студентов университета на 690 мест и вторую очередь — Учебно-научный центр Института медицины и психологии, научно-исследовательский центр, корпус для проектной работы студентов с библиотечным пространством нового типа. Строительство в целом предполагают завершить к концу 2025 года.

«Открытие новых корпусов физматшколы позволит нам в полной мере реализовать наши планы и идеи для дальнейшего развития СУНЦ НГУ. Мы готовы создать на базе новосибирской ФМШ федеральный методический центр, который позволит объединить лучшие практики специализированного обучения школьников и станет площадкой для обмена опытом между преподавателями из разных регионов. Также мы ждем, что с сентября 2024 году у нас начнет учиться 9-й класс для детей, не проживающих в общежитии. А с введением в эксплуатацию нового досугового центра у физматшколы появится возможность проводить открытые лекции известных ученых и выдающихся выпускников нашей школы для учащихся школ Новосибирска», — рассказала директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова.

В данный момент на территории кампуса площадью более 4 гектаров идет сезонная работа по благоустройству. Совместно с сотрудниками Центрального сибирского ботанического сада СО РАН был разработан план озеленения и ландшафтного дизайна — он учитывает разные периоды цветения растений, с мая по сентябрь. Их чередование создаст эффект непрерывного цветения.

Уже начался переезд сотрудников в новый учебный корпус СУНЦ НГУ. Производится расстановка мебели, идут обучение и инструктаж представителей инженерных служб НГУ, в том числе и по правилам пожарной безопасности и испытанию пожарных систем. В общежитиях производятся финальная уборка всех этажей и расстановка мебели.

«Одна из ключевых задач для университета — это развитие физматшколы. Ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, безусловно, расширит наши возможности по обучению талантливых школьников и обеспечению раннего входа в науку, что очень важно и для чего и была создана физматшкола», — сказал ректор НГУ Михаил Федорук.