В Новосибирске на 4 месяца будет ограничено движение транспорта по улице Пархоменко в Ленинском районе, а также изменены маршруты нескольких автобусов и маршрутки. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«С 15 мая по 15 сентября закрывается проезжая часть ул. Пархоменко на участке от ул. Пермской до ул. Троллейной. В связи с этим автобус № 5 «Ул. Дюканова — Пос. Северный» в объезд закрытого участка улично-дорожной сети будет ходить в прямом и обратном направлениях по ул. Пархоменко, ул. Пермской, ул. Демьяновской, ул. Троллейной, а далее — по действующей схеме. Также меняют схемы движения автобусы № 12, 43, 60 и маршрутное такси № 63. Они будут ходить по ул. Пархоменко, ул. Пермской, ул. Демьяновской, ул. Троллейной (в зависимости от направления движения), далее — по действующим схемам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение связано с проведением ООО «Новосибирская тепловая компания» работ по техническому перевооружению магистральной тепловой сети.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какие улицы Новосибирска перекроют на День Победы.