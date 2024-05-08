14 мая на площадке новосибирского Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии состоится открытие российско-китайского центра медицины и образования: в город прибудет китайская делегация научных сотрудников во главе с ректором Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины Чжаном Боли. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Ли Вест», которая является организатором международного события.

«Открытие российско-китайского центра медицины и образования состоится в рамках трехстороннего договора между Тяньцзиньским университетом традиционной китайской медицины, НИИ клинической иммунологии СО РАМН и корпорацией «Ли Вест». Сотрудничество имеет 20-летнюю историю и динамику развития. Сегодня Россия и Китай тесно сотрудничают в научно-технической сфере — оба государства заинтересованы в обмене опытом и инновациями в области медицины», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия стороны также обсудят ряд важных вопросов, связанных с совместными научными исследованиями.

Чжан Боли — специалист в области традиционной китайской медицины (ТКМ), профессор, научный руководитель, академик Инженерной академии Китая, почетный президент Китайской академии китайских медицинских наук, обладатель почетного звания «Народный герой Китая», которое он получил за вклад в борьбу с COVID-19. Во время пандемии Чжан Боли возглавлял группу врачей, работавших в очаге заболевания — городе Ухань.

Корпорация «Ли Вест» почти 30 лет работает с продукцией китайской медицины, обучает специалистов в области ТКМ, готовит инструкторов по китайским гимнастикам, занимается исследованием эффективности рецептов ТКМ.

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