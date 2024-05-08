МТС совместно с платформой bronevik.com исследовал популярность bleisure-путешествий, совмещающих деловые поездки с мини-отпуском. Новосибирск оказался на четвёртом месте в стране по этому виду поездок: каждая вторая командировка в столицу Сибири за последний год захватывала выходные дни.

Рейтинг городов по популярности для bleisure-путешествий (от англ. слов «business» (бизнес) и «leisure» (отдых)) заметно отличается от топа традиционных бизнес-локаций, где стабильно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего деловые поездки россияне совмещают с мини-отпуском в Сочи, Владивостоке и Южно-Сахалинске — половина командировок сюда захватывает один или два выходных дня.

На 4 месте по популярности подобных поездок оказался Новосибирск. Также в топ-10 городов вошли Новый Уренгой, Москва, Калининград, Красноярск и Краснодар. Очевидно, деловые туристы стремятся совместить «приятное с полезным» и задерживаются в этих регионах, чтобы ближе познакомиться с местными достопримечательностями.

В целом за год количество командировок в России, включающих выходные дни, выросло на 19%. Отели для таких поездок бронировали в среднем за 10 дней до заезда, в то время как для сугубо деловых поездок — лишь за неделю. Средняя длительность bleisure-путешествий составила 4 ночи против 2 ночей для обычных командировок. Средний чек за бронирование жилья для командировок с мини-отпуском составил 17 400 руб., а для деловых поездок без выходных — 7 900 руб.