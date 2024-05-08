Глава департамента земельных отношений Георгий Жигульский покидает новосибирскую мэрию

Павел Ганьшин
 
Глава департармента земельных отношений Георгий Жигульский покидает новосибирскую мэрию
Георгий Жигульский. Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

Возглавлявший департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска в течение 9 лет Георгий Жигульский написал заявление на увольнение по собственной инициативе. Как подтвердили «Континенту Сибирь» в городской администрации, с 8 мая его должность стала вакантной.

Члены команды предыдущего мэра Новосибирска Анатолия Локтя продолжают покидать посты в городской администрации. Как ранее прогнозировал «Континент Сибирь», в их числе оказался и Георгий Жигульский, руководивший департаментом земельных и имущественных отношений с января 2015 года. Информацию о его увольнении редакции подтвердил глава департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров, уточнив, что Жигульский перестал исполнять свои служебные обязанности с 8 мая, а увольнение произошло «по инициативе работника».

Двумя днями ранее также подтвердился прогноз об отставке вице-мэра Геннадия Захарова, тогда же был назначен новый начальник департамента организационно-контрольной работы (им стала Ксения Антонова), а за три дня до этого о своей отставке в мае сообщил руководивший на протяжении последних 10 лет Центральным округом Новосибирска Сергей Канунников.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, где будут строить пятый мост через Обь в Новосибирске.

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