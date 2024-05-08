Возглавлявший департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска в течение 9 лет Георгий Жигульский написал заявление на увольнение по собственной инициативе. Как подтвердили «Континенту Сибирь» в городской администрации, с 8 мая его должность стала вакантной.

Члены команды предыдущего мэра Новосибирска Анатолия Локтя продолжают покидать посты в городской администрации. Как ранее прогнозировал «Континент Сибирь», в их числе оказался и Георгий Жигульский, руководивший департаментом земельных и имущественных отношений с января 2015 года. Информацию о его увольнении редакции подтвердил глава департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров, уточнив, что Жигульский перестал исполнять свои служебные обязанности с 8 мая, а увольнение произошло «по инициативе работника».

Двумя днями ранее также подтвердился прогноз об отставке вице-мэра Геннадия Захарова, тогда же был назначен новый начальник департамента организационно-контрольной работы (им стала Ксения Антонова), а за три дня до этого о своей отставке в мае сообщил руководивший на протяжении последних 10 лет Центральным округом Новосибирска Сергей Канунников.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, где будут строить пятый мост через Обь в Новосибирске.