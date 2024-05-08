На комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Новосибирска определились, где будет построен пятый мост через Обь. После одобрения поправок в Генплан на ближайшей сессии Совета депутатов мэрия сможет приступить к подготовке необходимой документации.

Повестка комиссии по внесению изменений в Генплан Новосибирска 7 мая состояла исключительно из предложений департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Как пояснил «Континенту Сибирь» заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин, поправки касаются дорожных объектов, которые не учтены при формировании Генплана. «Мы видим, что в городе началось комплексное развитие территорий, и нам нужно заложить развитие транспортной сети, чтобы были правовые основания для начала работы над проектной документацией. Быстрое развитие жилищного строительства требует также пересмотреть сроки строительства уже заложенных в Генплан объектов, чтобы приступить к работам, к примеру, не в 2030 году, как планировалось, а раньше. Кроме того, постоянно появляются новые федеральные программы, попасть в которые проще, если уже подготовлены обоснования и проектно-сметная документация», — сказал Никулин.

Среди предложений, поддержанных на заседании комиссии, в которой участвовали депутаты горсовета, архитекторы и сотрудники муниципалитета во главе с вице-мэром Новосибирска — начальником департамента строительства и архитектуры Алексеем Кондратьевым, был вопрос о строительстве очередного моста через Обь. Члены комиссии, оценив варианты, пришли к выводу, что наиболее актуальным нужно считать строительство мостового перехода через реку Обь и магистральной автомобильной дороги на участке от Восточного обхода до Советского шоссе. Начать работы над проектом планируется уже сейчас, чтобы не было длительного перерыва после завершения четвертого моста.

Пятый мост будет брать свое начало от Советского шоссе в районе Краснообска с выходом южнее Нижней Ельцовки на Восточный обход. Это позволит будущему трафику миновать Академгородок и при этом увеличит доступность ЦКП «Скиф» в Кольцове. При этом мост будет дублировать дамбу ОбьГЭС.

После одобрения изменений в Генплан на сессии Совета депутатов департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии приступит к подготовке необходимой документации.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что стоимость работ по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске, которые произвели с нарушением изначальной проектной документации или вовсе не выполнили, была оценена Контрольно-счетной палатой региона в 3млрд рублей.