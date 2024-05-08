На территории трех поселений в Чаинском районе Томской области объявлен режим ЧС муниципального значения. Как сообщил глава региона Владимир Мазур, причиной стали подступающие паводковые воды.

Согласно информации в ТГ-канале губернатора Томской области Владимира Мазура, режим ЧС пришлось ввести в Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельских поселениях. Решение о введении особого режима принял глава Чаинского района.

Ситуация с паводком в районе продолжает ухудшаться: по данным главы региона, водами паводка подтопило еще четыре населенных пункта. Эвакуация жителей пока не понадобилась, но пункты временного размещения и специальная техника находятся в полной готовности, дабы оперативно среагировать в случае ухудшения обстановки.

По данным регионального управления МЧС, на Оби и других реках Томской области продолжается подъем уровня воды в районе множества населенных пунктов. Опасность превышения максимально допустимых уровней воды и подтопления жилых территорий в регионе сохраняется на высоком уровне.

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