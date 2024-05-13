Жилой комплекс «Тайм Сквер» возводится быстрыми темпами между двумя станциями метро — «Заельцовской» и «Гагаринской». Эффектное здание уже хорошо видно с Красного проспекта, за ТРК «Ройял Парк» — при этом расположено оно на второй линии, в спокойном квартале, рядом с зелеными зонами. «Тайм Сквер» уже заслужил неофициальное название «сибирского Манхэттена».

Для современного мегаполиса все большее значение приобретает комплексное проектирование пространства. При таком подходе новая застройка не просто удовлетворяет отдельные потребности в создании жилых или коммерческих объектов, но ведет к улучшению городской инфраструктуры в целом, а также повышению качества жизни большого числа горожан.

Одним из ярких примеров продуманного подхода к развитию городского пространства стал проект строительства жилого комплекса «Тайм Сквер» в Заельцовском районе Новосибирска, реализуемый под брендом «Сибирь Девелопмент». Перед началом строительных работ большой овражистый участок за ТЦ «Ройял Парк» преобразовали в ровное пространство, частично заключив в коллектор протекающую здесь малую реку Ельцовка-1.

Это позволит не только возвести современный жилой комплекс, но и приступить к благоустройству большого сквера, запланировать строительство школы, а также соединить сквозной дорогой ул. Нарымскую и Красный проспект. Новый проезд через ул. Галущака с парковочными карманами, тротуарами и освещением позволит будущим жильцам «Тайм Сквер» выезжать на центральные магистрали с минимальными затратами времени.

Уже сейчас статусный жилой комплекс «Тайм Сквер» привлекает внимание прохожих и автомобилистов, двигающихся по Красному проспекту в районе ТЦ «Ройял Парк». В облике жилого комплекса нетрудно угадать характерный для Новосибирска стиль конструктивизм в его современном прочтении. Выразительные фасады и комфортное сочетание теплых оттенков кирпича превращают здание в архитектурную доминанту района. ЖК «Тайм Сквер» задает тон всей окружающей территории, повышает ее статус и становится новой точкой притяжения для жизни и бизнеса.

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Очевидно, что жилье в «Тайм Сквер» станет не только отличным вариантом для проживания, но и выгодным вложением. Прежде всего, сразу видно удачное местоположение ЖК. С одной стороны — пешая доступность двух станций метрополитена (до «Заельцовской» примерно 8 минут, до «Гагаринской» примерно 10 минут пешком), торговых центров и площади Калинина с ее разнообразными магазинами, сервисами, кафе и ресторанами. С другой — достаточная удаленность от шумного проспекта, расположение внутри спокойного квартала.

При этом территория в границах улиц Галущака, Дачной и Дуси Ковальчук отличается насыщенной социальной инфраструктурой. Так, буквально в нескольких минутах ходьбы от ЖК «Тайм Сквер» расположены детский сад, гимназия, несколько частных школ, а также множество развивающих и спортивных центров для детей и взрослых. А запланированное строительство большой муниципальной школы делает комплекс особенно привлекательным для семей с детьми.

Заманчивая перспектива для многих — сквер площадью около 2 га, который раскинется в непосредственной близости от ЖК «Тайм Сквер». В пешей доступности от ЖК, кроме того, находятся Тимирязевский сквер, Заельцовский бор и Новосибирский зоопарк.

Будет у жителей «Тайм Сквер» и собственная приватная территория без машин — закрытый атмосферный двор с ландшафтным дизайном и всем необходимым как для спокойного, так и для активного отдыха. Для автомобилей предназначен двухуровневый подземный паркинг, спуститься в который можно на лифте прямо из подъезда.

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На данный момент возводятся 21–22-й этажи здания, выполняется кирпичная кладка, ведется остекление. Всего в здании будет 25 этажей и 410 квартир.

Уровень строительства соответствует заявленному классу объекта. Это касается и качества используемых строительных и отделочных материалов, и инженерных решений, и дизайнерского наполнения объекта.

Статусность проекта подчеркнут просторные светлые холлы площадью по 116 кв. м с высоким витражным остеклением и 7-метровыми потолками. Для отделки холлов используются европейские материалы, в том числе испанский широкоформатный керамогранит, изготовленный по спецзаказу для «Тайм Сквер». В вестибюлях обустроят уютные лаундж-зоны, установят скоростные лифты и стойки ресепшен с консьерж-службой. Для удобства жителей входные группы оборудуют колясочными комнатами. Сами входы запроектированы без ступеней, а на всей территории ЖК будут обустроены пандусы.

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Сразу видна и забота застройщика о комфортном жилом пространстве будущих владельцев квартир. Авторы проекта отказались от мелкостудийной квартирографии. В основной части ЖК площадь квартир составит от 40 до 90 кв. м. На третьем этаже спроектированы роскошные резиденции с террасами. 21–24-й этажи займут просторные видовые квартиры от 97 до 135 кв. м. А 25-й этаж — пентхаусы и двухуровневые хайфлэты.

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Среди других плюсов жилья в «Тайм Сквер» — теплые лоджии с уже установленными приборами отопления и качественная отделка pre-finish, благодаря которой потребуется меньше времени на ремонт.

Под коммерческие помещения в «Тайм Сквер» запланированы два первых этажа. Каждое помещение будет иметь свой отдельный вход прямо с территории сквера. Главным преимуществом для ведения бизнеса в этой локации станет быстрый выезд на центральные магистрали города и пешая доступность станций метро.

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Инвестировать в ЖК «Тайм Сквер» выгоднее всего уже сейчас, на этапе строительства. Очевидные преимущества комплекса — от локации до планировочных решений — указывают на то, что жилые и коммерческие помещения здесь будут только расти в цене, и ликвидность недвижимости в «Тайм Сквер» будет стабильно высокой.

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Безусловно, благодаря проекту ЖК «Тайм Сквер» значительная территория центральной части Новосибирска получит «второе дыхание» и расширит свои возможности. Здесь сразу видно три ключевых фактора успеха: по-настоящему привлекательная локация, высокий уровень строительства ЖК и отличные перспективы для комфортной жизни и работы горожан.

Подробности о проекте и действующих акциях узнавайте в офисе продаж

по телефону (383) 388-72-79. Офис продаж ЖК «Тайм Сквер»:

г. Новосибирск, Красный проспект, 200, оф. 1110 Застройщик ЖК «Тайм Сквер» — общество с ограниченной ответственностью «СД Регион».

Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф. Рекламодатель: ООО «СДР», тайм-сквер.рф.

Не является офертой.

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