Удалось ли китайским автомобильным брендам завоевать российский авторынок и полностью заместить ушедшие европейские, японские и корейские бренды? Как отмена двойного НДС на авто с пробегом модифицирует структуру этого рынка и почему стоит обратить внимание на профессиональные автоаукционы? Какие инновационные банковские и страховые продукты сейчас доступны на рынке и как они изменяют его ландшафт? Ответы на эти вопросы обсудили на конференции, которую организовала в Новосибирске компания «Д2 Страхование».

19 апреля в отеле Grand Autograph состоялась уже третья по счету «Авто конференция Д2 Страхование». За последние годы конфигурация российского авторынка значительно изменилась, и среди его участников особенно востребованы мероприятия, на которых можно обсудить происходящие изменения как с коллегами по отрасли, так и с экспертами и контрагентами — банковскими и страховыми компаниями. Компании «Д2 Страхование» удалось реализовать такой формат, и подтверждением его актуальности может служить то, что на конференцию было зарегистрировано более 100 участников.

«Мы хотели, чтобы наше мероприятие прошло максимально эффективно для сибирского автобизнеса, который не всегда имеет доступ к профильным московским мероприятиям, поэтому пригласили много экспертов федерального уровня», — сказала в своем приветственном слове главный организатор мероприятия, член правления, заместитель генерального директора АО «Д2 Страхование» Ольга Васильева. И действительно, для многих участников было важным присутствие спикеров федерального уровня. Например, президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, который больше, чем кто-либо другой, понимает актуальные проблемы сообщества, а также акционера АО «Д2 Страхование» Юрия Вавилова, который, обладая огромным опытом в финансовой сфере, акцентировал внимание на текущей фазе рынка и связанной с этим проблематике.

«Когда во времена доминирования морской логистики тот или иной корабль из-за наличия рифов не мог войти в порт, то для решения этого вопроса приглашался лоцман. Для участников авторынка мы сейчас и выступаем в роли такого лоцмана. Понимая ситуацию, вопросы и предложения, мы помогаем формулировать тренды», — подчеркнул Юрий Вавилов.

Что ожидает российский автомобильный рынок?

Очень подробный аналитический срез авторынка с описанием всех ключевых проблем привел президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин.

«Если в 2013 году каждый третий россиянин мог позволить себе купить новый автомобиль, то спустя 10 лет — всего 14%. Конечно, все те 7 млн людей, которые ушли на рынок с пробегом в прошлом году, хотели бы купить новое авто, но уровень цен сегодня значительно опережает текущий уровень зарплат. Для участников рынка авто с пробегом это шанс адаптироваться под новые реалии», — пояснил Алексей Подщеколдин.

На сегодня 70% автопарка за счет его стремительного старения приходится на автомобили, которым свыше 20 лет, что обуславливает потребность в программе утилизации. «Сейчас добавилась еще одна проблема — раньше можно было легко привезти из-за границы автозапчасти, а сейчас все сложнее это сделать технически. Поэтому надо запускать программу утилизации тех брендов, которые хотя бы собирают в России», — подчеркнул Алексей Подщеколдин.

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Средняя цена на автомобиль в 2023 году, по данным РОАД, составила более 2,9 млн рублей. Это на 44% больше, чем в 2021 году, и на 27% больше, чем в 2022 году. Наблюдается перекос рынка с точки зрения доминирования среднеценового сегмента и отсутствия предложения доступного автотранспорта. На сегодня на рынке практически нет бюджетных автомобилей, которым в свое время относили Hyundai Solaris или Volkswagen Polo Sedan. По мнению Алексея Подщеколдина, даже отечественные бренды пока не могут ликвидировать проблему дефицита предложения в низкоценевом сегменте.

Глава РОАД в том числе поделился своим прогнозом продаж автомобилей на ближайшие годы. Так, если российский авторынок будет работать по принципам, которые были последние 10 лет, то за год может быть поставлено на учет до 1,65 млн автомобилей, менее оптимистичный прогноз предусматривает 1,3 млн автомобилей. Аналогичных цифр придерживается «Автостат». Базовый прогноз этого агентства подразумевает 1,5 млн автомобилей, пессимистичный — 1,25 млн.

Что касается автомобилей с пробегом, то этому сегменту, по мнению главы РОАД, сейчас будет куда проще расти за счет увеличения автопарка. Это может помочь укрепиться сегменту и, соответственно, позволит ему вырасти на 4% за текущий год. Стоит отметить, что за I квартал 2024 года, по данным «Автостата», этот сегмент упал на 3,2%. Алексей Подщеколдин объяснил это тем, что автомобили закупались по высоким ценам, и дилерам приходилось либо продавать «в минус», либо придерживать их до ожидаемого повышения цен. А цены, по мнению главы РОАД, повысятся в любом случае из-за макроэкономических факторов.

Не менее востребованной среди участников оказалась тема, связанная с параллельным импортом. По подсчетам РОАД, на российском авторынке сейчас присутствует 91 бренд, причем 40 из них — из Китая. Напомним, что с 1 апреля 2024 года вступило в силу постановление правительства РФ, которое предусматривает введение новых правил расчета размера утилизационного сбора для транспортных средств, ввезенных из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эти нововведения привели к сокращению поставок автомобилей через неофициальные каналы, которыми активно пользовались ранее участники рынка.

«Теперь нет никакой экономической выгоды растаможивать автомобиль в Кыргызстане, Казахстане, Беларуси или Армении, а потом завозить в Россию. Вся сумма, которую удастся сэкономить в этих странах, будет включена в состав утильсбора. Электрокары и гибриды можно будет привозить только напрямую в Россию. То есть через страны таможенного союза ЕАЭС (Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армению) привозить электромобили больше нельзя», — напомнил о нововведениях глава РОАД, подчеркнув, что сейчас нужно делать упор на «белые» схемы работы, поскольку ужесточение законодательства чревато большими штрафами.

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Как в России будет выглядеть профессиональная автоаукционная индустрия?

Другим важным нововведением на рынке стала отмена в прошлом году так называемого двойного НДС, который взимался со сделок по продаже авто с пробегом между юрлицами. Учитывая, что маржа с таких сделок, по словам Алексея Подщеколдина, составляла менее 10%, а ставка налога на добавленную стоимость — 20%, официальный рынок авто с пробегом между юрлицами по сути отсутствовал. Однако РОАД на протяжении 15 лет лоббировала отмену двойного НДС, и в прошлом году правительство приняло такое решение.

Независимый международный эксперт, член РОАД Сергей Наумовский рассказал о том, что теперь в России созданы все предпосылки для оптовой торговли автомобилями между тысячами дилерских центров и, соответственно, профессиональной автоаукционной индустрии. Профессиональная автоаукционная индустрия будет покрывать все категории транспорта, в том числе битые автомобили.

Вместе с тем Сергей Наумовский считает, что действующие площадки не отвечают потребностям участников рынка. Это связано с отсутствием стандартизации информации, в частности с точки зрения оценки состояния автомобилей, а также отсутствием гарантии, неудобным интерфейсом работы.

Поэтому в РОАД был подготовлен собственный проект B2B-платформы, которая должна стать стандартом для всего рынка. На первом этапе планируется собрать на ней до 150 000 автомобилей. «К слову, при реализации этой инициативы мы будем использовать как точку отсчета технологии и методы бизнес-процессов компаний Manheim Auto Auctions, а как стандарты — National Transportation Library (NTL). То есть первым шагом является создание стандартов и отчетов, так как без этого к платформе не будет доверия», — пояснил Сергей Наумовский.

По словам эксперта, специальные функции автоаукционов платформы РОАД будут включать разработку унифицированных стандартов описания автомобилей, методики обучения и сертификации оценщиков автомобилей, технологий интеграции с внешними системами автоматизации управления складами, стандартов послепродажного арбитража (разрешение споров между продавцом и покупателем), интегрированных услуг внешних подрядчиков (банки, логистика, страховые компании) и др.

Сейчас РОАД находится в поиске инвесторов и партнеров по этому проекту.

Как перестраивается рынок автомобильного страхования и кредитования?

Об актуальной ситуации в F&I-сегменте рассказала член правления, заместитель генерального директора АО «Д2 Страхование» Ольга Васильева. Она констатировала, что общее количество страховых компаний на рынке уменьшается, а количество успешных страховщиков сокращается еще больше. «На рынке осталось не так уж много профессиональных участников, их рентабельность довольно высока. Но можно сказать, что в 2023 году драйвером роста прибыли стала переоценка инвестиционной деятельности. На своей операционной страховой деятельности страховщики заработали не так уж и много, — пояснила Ольга Васильева. — Что это значит? Что 2024 год станет годом залоговых кредитов. Поэтому конкуренция финансовых компаний (банков и страховщиков) за каналы кредитования резко вырастет. Возможно, появятся новые игроки».

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Эту информацию подтвердили и гости конференции. Так, топ-менеджер одного из региональных банков сообщил «Континенту Сибирь», что из-за введенных лимитов Банка России участники рынка действительно заинтересованы в расширении для восполнения выпадающих доходов. Опыт компании «Д2 Страхование» в этом случае может служить наглядным кейсом для всего рынка. Так, представители «Уральского банка реконструкции и развития», по их словам, приехали на конференцию с целью знакомства с опытом коллег по рынку. Если раньше банки делали преимущественно упор на розницу, то теперь многие из них планируют развивать направление автокредитования.

При этом Ольга Васильева подчеркнула, что есть факторы, «охлаждающие» конкуренцию на рынке. Она напомнила, что в соответствии с текущими нормами в случае выявления регулятором навязывания клиентам финансовых услуг или отказа в возврате клиентами потраченных на такие услуги средств финансовые организации могут лишиться лицензии.

Задачей участников рынка является создание адекватного по цене продукта, соответствующего потребностям аудитории. «Д2 Страхование», по словам Ольги Васильевой, уже давно следует по этому пути и раз в полгода выводит минимум два новых продукта. Из недавних разработок компании — акцент на страхование гражданской ответственности водителей, каско (угон/тотальный ущерб), в том числе на гибриды и электроавтомобили, сервис «Обратный выкуп» и гарантия.

«Буквально на этой неделе мы предложили рынку услугу гарантии на все категории электрокаров, начиная от официальных поставок через дилерские сети и заканчивая теми, которые ввезены параллельным импортом. Пока речь идет о страховании новых электрокаров — это обусловлено действующей структурой рынка. Ведь, например, 20-летних «электричек» не так уж и много в стране», — сообщила Ольга Васильева, пояснив «Континенту Сибирь», что интерес к электрокарам объясняется в том числе тем, что этот сегмент рынка растет в геометрической прогрессии. В 2023 году в России было продано 14,1 тыс. электрокаров, и по прогнозам Strategy Partners, уже по итогам этого года речь будет идти о 37 тыс. таких автомобилей, а к 2033 году — о 340 тыс. Таким образом, это представляет большой потенциал для участников страхового рынка, главное лишь видеть эти возможности и своевременно их реализовывать.

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