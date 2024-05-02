В Новосибирске открылся новый IT-колледж

Павел Ганьшин
 
В Новосибирске открылся новый IT-колледж
Изображение от ArthurHidden на Freepik

На базе Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) открылось отделение колледжа информационных технологий IThub, сообщает пресс-служба вуза. Заведение в новом учебном 2024/2025 году примет более 100 студентов, которые будут обучаться по программам среднего профессионального образования.

По данным университетской пресс-службы, обучение в колледже IThub в Новосибирске будет реализовано по образовательным программам «Информационные системы и программирование» и «Разработка игр». Подготовка IT-специалистов будет идти по методологии бизнес-ориентированного обучения. Cтуденты получат два диплома государственного образца — специального профессионального образования по выбранному направлению и дополнительного профобразования по выбранной бизнес-роли.

Согласно предоставленной информации, студенты, обучающиеся в рамках IThub college, уже со второго курса начнут карьеру в IT-отрасли, создавая продукты на заказ в диджитал-инкубаторах. Наставниками и преподавателями для них при этом выступят ведущие специалисты IT-индустрии.

В настоящее время на рынке IT-специалистов в Новосибирской области отмечается дефицит: по данным региональных властей, индустрии не хватает более 2000 специалистов. Совместный проект новосибирского университета и колледжа информационных технологий призван в том числе сократить нехватку квалифицированных айтишников в регионе.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как новосибирские вузы будут участвовать в экспорте российского образования в Африку.

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