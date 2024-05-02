Что изменится на Димитровском мосту в Новосибирске после ремонта?

Мэрия Новосибирска анонсировала изменения в организации дорожного движения по Димитровскому мосту, которые будут введены после его ремонта. Информацию приводит официальный телеграм-канал городской администрации.

При движении по Димитровскому мосту в Новосибирске водители для объезда разрушений дорожного покрытия нередко совершают запрещенный маневр с частичным выездом на встречную полосу. С целью повышения безопасности дорожного движения после проведения ремонта на мосту установят осевое парапетное ограждение для разделения встречных потоков.

В настоящий момент такое ограждение установлено на участке дороги на дамбе Димитровского моста и при съезде с моста на участке перед тоннелем под железной дорогой. Сообщается, что на протяжении 742 погонных метров непосредственно на мосту установят 125 железобетонных блоков типа «нью-джерси». После внесения конструктивных изменений с каждой стороны будет по три полосы движения шириной по 3,25, 3,25 и 3,75 метра.

Работы по установке парапетного ограждения в рамках муниципального контракта будет проводить ООО «СК Дороги Сибири». Поставщик блоков выбирается подрядчиком в соответствии с параметрами, заданными в проектной документации. Сертифицированные блоки должны соответствовать техническим средствам, применяемым при организации дорожного движения, и обладать удерживающей способностью 300 кДж.