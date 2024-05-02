Новосибирские таможенники совместно с региональным управлением ФСБ провели рейд в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров на внутреннем рынке. В одном из торговых комплексов города им удалось обнаружить и изъять почти 8 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ), в одной из обследованных торговых точек сотрудники таможни с коллегами из силового ведомства выявили 7996 пачек сигарет различных наименований производства Республики Беларусь, Республики Армения и России без акцизных марок РФ, обязательной маркировки средствами идентификации «Data-Matrix», а также с признаками поддельной маркировки.

По данным СТУ, необходимые коммерческие документы, в том числе сертификаты соответствия на реализуемую табачную продукцию, у продавца отсутствовали. Продажа табачных изделий с нарушением правил маркировки средствами идентификации и акцизными марками РФ на территории России запрещена, поэтому все найденные нелегальные сигареты были изъяты. Всего с начала года новосибирские таможенники пресекли нелегальный оборот 26,1 тыс. пачек сигарет.

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