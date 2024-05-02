Миллиарды рублей и литров: как отработали в 2023 году крупнейшие пивзаводы Сибири?

Согласно данным Росстата, в 2023 году российский пивоваренный рынок стабилизировался и продемонстрировал умеренный рост. Объем производства напитка в стране увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. В Сибирском федеральном округе (СФО) было произведено 130 млн дал (декалитр равен 10 л) пива, что на 5% больше, чем в 2022 году.

Наибольший объем выпуска продукции в СФО пришелся на Новосибирскую (42,5 млн дал) и Омскую (32,6 млн дал) области, Алтайский край (17,4 млн дал), а также Томскую область (16,3 млн дал). «Континент Сибирь» проанализировал финансовые показатели ведущих сибирских пивоваренных компаний, отраженные в сервисе Rusprofile, и выяснил какие из них отчитались по итогам 2023 года о выручке более 1 млрд рублей.

Лидером среди среди сибирских пивоваров стало ОАО «Томское пиво»: выручка — 7,8 млрд рублей (+18%), чистая прибыль — 1,93 млрд рублей (+9%). Основной вид деятельности — производство пива. Обществом зарегистрировано 105 торговых знаков, в числе которых — «Крюгер», «Благодей», «Трое в лодке» и другие. Компания «Томское пиво» стала восьмой по выручке в пивоваренной отрасли России по итогам 2023 года.

Еще две сибирских пивных компании вошли в Топ-10 РФ по выручке в прошедшем году. ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» (Алтайский край, село Бочкари) отчиталось о выручке 6,28 млрд рублей (+19%) и чистой прибыли 173,69 млн рублей (–54%). АО «АЯН» (Абакан, владелец торговой марки «Абаканское») показало выручку 5,23 млрд рублей (+10%), чистую прибыль 173,04 млн рублей (–17%).

Далее по показателю выручки пивзаводы СФО расположились в следующем порядке:

— ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»: выручка — 3,13 млрд рублей (+1%), чистая прибыль — 45,76 млн рублей (–65%);

— ООО «Новосибирская пивоваренная компания» (владелец торговой марки «Медный великан»): выручка — 1,36 млрд рублей (+54%), чистая прибыль — 67 тысяч рублей (–100%);

— ООО «Минусинский пивоваренный завод» (Красноярский край): выручка — 1,13 млрд рублей, чистая прибыль — 85,85 млн рублей (+178%);

— ООО «Борихинский пивоваренный завод» (Алтайский край, поселок Бориха): выручка — 1,04 млрд рублей (+3%), чистый убыток составил –91,05 млн рублей (–234%).

Первое место по выручке среди всех производителей пива России в 2023 году заняло ООО «Пивоваренная компания «Балтика», зарегистрированное в Санкт-Петербурге и принадлежавшее ранее датской Carlsberg Group. В июле 2023 года президент РФ подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). По итогам года компания отчиталась о росте выручки на 8% — до 109,27 млрд рублей и при этом получила в отчетном году 28,13 млрд рублей убытка (–383%). В состав ведущего производителя пива в стране входит завод «Балтика-Новосибирск» мощностью 4,6 млн гектолитров (гектолитр равен 100 л) пива в год.

Чуть меньшую выручку по итогам 2023 года показало идущее вторым в России АО «АБ Инбев Эфес», зарегистрированное в городе Клин Московской области, — 108,64 млрд рублей (+11%). Чистая прибыль компании составила 16,71 млрд рублей (+37%). Производственная мощность омского завода компании составляет 5,4 млн гектолитров, новосибирского — 2 млн гектолитров.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, какие птицефабрики Новосибирской области вошли в Топ-10 СФО по выручке.