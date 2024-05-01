Жители Новосибирска выбрали территорию для благоустройства в 2025 году. По предварительным данным, новосибирцы отдали предпочтение набережной на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе.

Как рассказал в своем ТГ-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, проект набережной на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе поддержали свыше 64 тысяч жителей. На втором месте — парк Кирова. Он набрал более 61 тысячи голосов.

«В голосовании приняли участие более 230 тысяч горожан. Благодарю вас за неравнодушное отношение. У города появится ещё одно уютное место для отдыха и прогулок», — резюмировал градоначальник.

Напомним, что долгое время у проектов было почти одинаковое количество голосов. Лишь 29 апреля стало понятно, что с небольшим отрывом лидирует набережная по улице Саввы Кожевникова на Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе.