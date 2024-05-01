Красноярский экономический форум проведут в июле

Красноярский экономический форум (КЭФ-2024) должен состояться в первой половине июля. Темой мероприятия станет развитие Сибири.

«Предварительно, форум пройдет в первую или вторую неделю июля», — пояснил агентству ТАСС губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Красноярский экономический форум проводится с 2004 года. С 2021 года мероприятие работает в гибридном формате — с выездными студиями в других городах. К примеру, в 2023 году выездные студии работали в Москве, Пекине и Астане. На КЭФ-2023 были представлены 65 субъектов России и 10 иностранных государств. На прошлогоднем форуме было подписано 69 соглашений на 565 млрд рублей. О том, какие именно соглашения были заключены на КЭФ-2023, читайте в материале по ссылке.

Напомним, что 1 мая в Красноярском крае открыли Национальный центр Виктора Астафьева.