1 мая президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам и наградил за успехи в труде пять предприятий.



Среди сибирских предприятий звание «За успехи в труде» получил «Омский завод транспортного машиностроения». Героем труда стал водитель разреза «Тугнуйский» (Бурятия) Алексей Халмакшинов.

Омский завод транспортного машиностроения — российская машиностроительная компания, которая является одной из старейших машиностроительных компаний в Сибирском регионе. Предприятие было основано в 1896 году и на сегодня является частью Ростеха.

АО «Разрез Тугнуйский» входит в тройку крупнейших разрезов России по добыче каменного угля. По информации на сайте предприятия, часть угля экспортируется в Китай железнодорожным транспортом через российско-китайскую границу. Оставшийся уголь поставляется на российские электростанции и предприятия коммунального хозяйства.