Владимир Путин наградил почетным званием один из сибирских заводов ОПК

Алёна Золотова
 
Владимир Путин наградил почетными званиями омский завод ОПК и водителя из Бурятии
Фото Ольги Шадриной из архива "Континента Сибирь"

1 мая президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам и наградил за успехи в труде пять предприятий.

Среди сибирских предприятий звание «За успехи в труде» получил «Омский завод транспортного машиностроения». Героем труда стал водитель разреза «Тугнуйский» (Бурятия) Алексей Халмакшинов. 

Омский завод транспортного машиностроения —  российская машиностроительная компания, которая является одной из старейших машиностроительных компаний в Сибирском регионе. Предприятие было основано в 1896 году и на сегодня является частью Ростеха.

АО «Разрез Тугнуйский» входит в тройку крупнейших разрезов России по добыче каменного угля. По информации на сайте предприятия, часть угля экспортируется в Китай железнодорожным транспортом через российско-китайскую границу. Оставшийся уголь поставляется на российские электростанции и предприятия коммунального хозяйства.

Напомним, что ранее в Красноярском крае открыли Национальный центр Виктора Астафьева.

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