В день 100-летия писателя Виктора Астафьева открылся национальный центр в его честь. Он расположился в деревне под Красноярском. По словам губернатора края Михаила Котюкова, центр станет важнейшим туристическим местом региона.

1 мая 2024 года в деревне Овсянка открыт Национальный центр писателя Виктора Астафьева. В церемонии приняли участие советник президента России Владимир Толстой, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, спикер Заксобрания региона Алексей Додатко.

«Таких масштабных центров у нас в стране не существует. Красноярцы, как это часто бывает, первыми попробовали сделать. Были близки к тому, чтобы махнуть рукой на каком-то этапе, но не сдавались, как никогда не сдавался Виктор Петрович (Астафьев)», — сказал на открытии губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Его слова приводит информационное агентство ТАСС.

Как констатировал Михаил Котюков, Овсянка переживает новый импульс развития, сегодня это один из важнейших туристических центров края.

В трехэтажном здании общей площадью более 2,5 тыс. кв. м разместилась интерактивная экспозиция, конференц-зал, детский центр, сувенирный магазин. В экспозиции представлены рукописи произведений писателя «Прокляты и убиты», «Пастух и пастушка», «Перевал», рукописи и личные вещи Виктора Астафьева.

Виктор Петрович Астафьев — советский и российский писатель, герой социалистического труда. Лауреат государственных премий СССР и Российской Федерации, в том числе за повести «Кража», «Последний поклон», «Перевал» и «Пастух и пастушка».

Напомним, что 1 и 2 мая на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского проходит вечер балетов по произведениям Виктора Астафьева.