В Новосибирске существенно потеплеет уже к ближайшей субботе. Первомай будет солнечным, а по-настоящему теплая погода ожидается только через неделю.

После череды прохладных и дождливых дней в Новосибирск наконец-то придет тепло. Согласно прогнозам синоптиков, уже в субботу, 4 мая в городе ожидается температура воздуха +17°С. Такие данные публикует сервис Яндекс.Погода. На сайте gismeteo.ru прогноз на этот день чуть сдержаннее: +13°С.

В Праздник весны и труда 1 мая оба сервиса прогнозируют +8°С и преимущественно солнечную, безветренную погоду. Но более всего потеплеет к 8-9 мая. В эти дни Яндекс.Погода предсказывает комфортную температуру воздуха до +19°С, gismeteo.ru прогнозирует +18,+19°С, а также небольшой дождь в День Победы.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирцам удалось запечатлеть на фотоаппарат дикое животное рядом с Юго-Западным жилмассивом.