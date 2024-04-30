Лис вышел к людям

Степного лиса — корсака удалось запечатлеть на фотокамеру автомобилистам недалеко от Юго-Западного котлована в Новосибирске.

Корсак вышел к людям в районе Юго-Западного жилого массива в Ленинском районе Новосибирска. Степную лисицу заметили и сфотографировали вчера, 29 апреля, новосибирцы, подъезжавшие к Юго-западному котловану (озеру), пишет паблик АСТ-54.

Опубликованная в социальной сети ВКонтакте фотография собрала множество удивленных и шутливых комментариев жителей города.

«Обалдеть, вот это новые жители, даже не слышала о таком, хотя сама живу на Чистой Слободе», — удивилась жительница города Лилия.

«Корсак, их там очень много! Жил на Слободе, ходил с собакой гулять в поля за котлован. Так вот собака нашла там себе одного такого дружка!», — написал другой пользователь соцсети ВКонтакте Иван.

«Если отряхнуть от новосибирской пыли, это обычная рыжая лиса», — шутливо заметил комментатор по имени Семен.

Кроме того, один из горожан написал о том, что в тот же день, 29 апреля, заметил зайца в районе парка «Арена» в Новосибирске.

Корса́к, или степная лисица — хищное млекопитающее рода лисиц семейства псовых. Корсак похож на обыкновенную лисицу, но мельче (длина тела 50—60 см, хвоста — 25—35 см). Высота в холке около 30 см. Вес — 4—6 кг. Корсак издает такие же звуки, как песцы и лисицы: лает, скулит, визжит, тявкает и рычит. Занесен в Красную Книгу.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об изменении графика работы Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.