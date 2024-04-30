В Ленинском районе Новосибирска снесут два кирпичных жилых дома. Согласно официальной информации, дома находятся в аварийном состоянии. Их начнут расселять уже в этом году.

В Новосибирске, рядом с Монументом Славы в Ленинском районе готовят к сносу два 4-этажных кирпичных дома. Жилые дома расположены по адресам: 1-й переулок Пархоменко, 8 и 1-й переулок Пархоменко, 10.

По данным сайта городской администрации, мэрия изымает здания, которые находятся в аварийном состоянии. Жилым домам уже по 92 года, в них повреждены несущие конструкции, что создает опасность для жильцов.

При этом пока неизвестно, что планируется построить на месте разрушенных зданий. К расселению домов власти города планируют приступить в текущем, 2024 году.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о результатах проверки строительных площадок.