В Новосибирской области ищут подрядчика для капитального ремонта моста через реку Орда за 112 млн рублей.

По информации сайта Госзакупок, ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы» ищет подрядчика для ремонта моста через реку Орда в Ордынском районе. Объявленная стоимость контракта — 112 миллионов рублей.

Как указано в объявлении, заявки на участие в конкурсе принимаются до середины мая, а ремонтные работы предполагается вести в четыре этапа и полностью завершить до 11 сентября 2025 года.

Капремонт моста через Орду будет включать демонтаж части дорожного покрытия, установку нового земляного полотна, укладку асфальтобетона, а также установку водопропускных труб и регуляционных сооружений. Кроме того, в сумму контракта войдет установка сигнальных столбиков, металлического барьерного ограждения, дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске открылась речная навигация по Обскому морю и Оби.