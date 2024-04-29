За сутки до окончания голосования за объекты благоустройства в Новосибирске с небольшим отрывом лидирует набережная в Кировском районе

В Новосибирске завершается голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Отдать свой голос за одну из восьми городских локаций можно будет до 23 часов 59 минут 30 апреля 2024 года.

В текущем голосовании, которое началось 15 марта, уже приняло участие рекордное количество горожан. На момент подготовки новости их число составляло 310 тысяч 630 человек. Новосибирцам в этом году предложено выбрать из восьми объектов, в числе которых: набережная по улице Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе, вторая очередь Ельцовского парка в Центральном округе, сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе, набережная по улице Саввы Кожевникова на Северо-Чемском жилмассиве в Кировском районе, парк «Сосновый бор» в Калининском районе, территория вокруг озера Безымянного в Первомайском районе, «Сквер им М. И. Калинина» в Дзержинском районе и «Парк им. С. М. Кирова» в Ленинском районе.

Основные конкуренты на победу в голосовании определились достаточно быстро. Ими стали набережная в Кировском районе и Парк Кирова в Ленинском, поочередно сменявшие друг друга в лидерах по числу отданных голосов в ходе выборов. Исход не очевиден и за сутки до окончания процедуры. На момент подготовки материала за объект в Кировском районе отдано 60 тысяч 281 голос, в Ленинском — 58 тысяч 838 голосов. Третьей с большим отставанием от лидеров идёт набережная в микрорайоне ОбьГЭС — 34 тысячи 813 голосов. Голосование активно продолжается и цифры постоянно увеличиваются.

Всё ещё проголосовать за городскую территорию, которую благоустроят за счет федерального бюджета и областного финансирования, можно в электронном виде на портале 54.gorodsreda.ru через верификацию учетной записи на Госуслугах. Принять участие в голосовании могут все достигшие 14 лет.