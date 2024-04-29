Как новосибирские вузы будут участвовать в экспорте российского образования в Африку?

В каких направлениях международного сотрудничества по экспорту российского образования в страны Африки будут задействованы новосибирские высшие учебные заведения, рассказала «Континенту Сибирь» депутат Законодательного собрания Новосибирской области, исполнительный директор АНО «Центр народной дипломатии» Наталия Красовская.

Ректор НГТУ Анатолий Батаев, ректор НГУАДИ Наталья Багрова и начальник управления международной деятельности и академической мобильности НГПУ Екатерина Баранчеева приняли участие в конференции «Экспорт российского образования в Африку: вызовы и возможности», прошедшей 26 апреля в Высшей школе экономики в партнерстве с «Центром народной дипломатии». В качестве почетных спикеров на конференции выступили ректоры шести африканских университетов из Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Гвинеи и Бурунди.

«Запланирована разработка подготовительных курсов, а также работа по качественному заполнению студенческих квот, выделяемых Россотрудничеством африканским странам. Педуниверситет будет готовить курс русского языка для слушателей подготовительных этапов обучения. Для архитектурного университета предварительно подобрали партнеров в Нигере для организации подготовительных курсов для поступающих в вузы. НГТУ будет готовить совместные программы по подготовке инженерных кадров. Ведем работу с вузами и министерствами африканских стран по целевому и качественному отбору их абитуриентов в российские вузы», — пояснила Наталия Красовская.

Подготовительные курсы для будущих африканских студентов будут проводиться в формате, сочетающим онлайн и оффлайн средства обучения. Основной преподаватель будет общаться со слушателями через интернет в то время, как на площадках Русских домов в африканских странах процесс будет сопровождаться тьюторами.

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