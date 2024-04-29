Красноярский театр оперы и балета покажет балет по произведениям Виктора Астафьева

1 и 2 мая на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского зрителям будет представлен вечер балетов по произведениям Виктора Астафьева «Последний поклон». Показ приурочен к 100-летнему юбилею писателя, сообщает пресс-служба театра.

Проект народного артиста СССР, танцовщика, балетмейстера, хореографа, актера, театрального режиссера и балетного педагога Владимира Васильева состоит из шести одноактных балетов на темы произведений Виктора Петровича, поставленных молодыми хореографами: Вера Арбузова — «Последний поклон», Дмитрий Залесский — «Ты мой голубь сизокрылый», Владимир Романовский — «Не одна во поле дороженька», Дмитрий Антипов — «Военная пастораль», Вячеслав Кулаев — «Ария Каварадосси», Александр Могилев — «Окопная правда».

В хореографическую ткань данной постановки вплетены строки произведений Астафьева. В майских показах спектакля в качестве чтеца на сцену выйдет драматический актер — заслуженный артист России красноярец Яков Алленов, ныне актер Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н. П. Акимова.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что 1 мая в селе Овсянка Красноярского края состоится открытие Национального центра В.П. Астафьева, приуроченное к 100-летию писателя.