ФК «Новосибирск» потерпел первое поражение в «Золоте»

28 апреля в ранге безоговорочного лидера дивизиона «Золото» первенства России по футболу среди команд Второй лиги ФК «Новосибирск» играл на выезде с главным конкурентом ФК «Уфа» и в драматично сложившемся матче потерпел первое поражение в весенней части чемпионата.

Несмотря на проигрыш главный тренер новосибирской команды Алексей Медведев сказал после матча, что не имеет претензий к игре своих подопечных. «Игра по качеству и по количеству моментов» была лучше многих предыдущих побед, резюмировал наставник ФК «Новосибирск». Его слова приводит официальный аккаунт клуба в социальной сети «ВКонтакте».

В первом круге турнира команды не выявили победителя в очном противостоянии. В первом тайме отчетного матча на поле доминировал ФК «Новосибирск», но не смог реализовать созданные моменты. После пропущенного неочевидного гола в начале второй половины сибиряки смогли отыграться, и вправе были рассчитывать как минимум на ничью… Но досадная случайность за несколько минут до финального свистка перечеркнула эти надежды: рикошет, автогол и итог — 1:2.

Новосибирская команда после первого поражения всё же сохранила лидерство в турнирной таблице с 19 очками. Второй идёт «Уфа» с отставанием в 2 бала. Отрыв ФК «Новосибирск» от третьего места составляет 4 очка. Напомним, что по итогам весенней части розыгрыша в Первую лигу напрямую выходят команды, занявшие два первых места в дивизионе «Золото». До конца турнира осталось сыграть ещё восемь матчей.

В следующей игре 5 мая «Новосибирск» принимает на поле футбольного манежа «Заря» московский ФК «Велес», который после провала в первых турах первенства в последних матчах одерживает победы.