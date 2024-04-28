В Новосибирске закроются «Новоколледж» и «Новошкола»

«Новоколледж», «Новошкола» и школа иностранных языков «Инотекст» объявили о планах по закрытию. Учреждения проработают до конца учебного года. Об этом сообщил ТГ-канал «Новоколледж для своих».

«Весь последний год мы не работали, а отбивались от всевозможных проверок. Поэтому невозможно делать вид, что все нормально», — пояснили в «Новоколледже». Основатели проекта приняли решение о его закрытии, добавив, что на сегодня в России «недостаточно условий для современных и свободных людей». Поэтому, пока таких условий не будет, образовательное учреждение не сможет продолжать свое существование с учетом принципов его работы.

Напомним, что основателем «Новоколледжа» и «Новошколы» является Сергей Чернышов*. В сферу образования он пришел из журналистики. В 2019 году вместе с московскими инвесторами Екатериной Соловьевой, Александром Демидовым и Львом Суратом он основал Новосибирский городской открытый колледж (НГОК). «Идеология колледжа: открытость и публичность, широкое привлечение корпоративных и государственных партнёров, двойные дипломы, международные и сетевые программы», — говорил тогда Сергей Чернышов*. В 2022 году он покинул пост директора НГОК и вышел из состава учредителей колледжа, объяснив это тем, что учредители колледжа по-разному понимали принципы работы и планы на будущее. После этого Сергей Чернышов* вместе с новыми партнерами основал «Новоколледж», пояснив, что новый проект будут отличать схожие с прежним проектом принципы работы и подходы к образованию. В мае 2023 года Сергей Чернышов* был признан иноагентом и покинул пост руководителя «Новоколледжа», уступив его бывшему пресс-секретарю Новосибирского государственного технического университета Юрию Лобанову. Вопрос о закрытии «Новоколледжа» стоял в течение всего 2023 года. Так, организация лишилась лицензии на выдачу диплома, а Юрий Лобанов получил предостережение от прокуратуры после информации о том, что колледж планирует переехать в ЖК «Огни Сибири».

По данным 2ГИС, на сегодня у «Новоколледжа» 4 филиала в Новосибирске, у «Новошколы» — 2 филиала. Также «Новоколледж» работает в Томске.

* Сергей Чернышов 26 мая 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.