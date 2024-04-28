Речные маршруты по Обскому морю и Оби открыты в Новосибирске

Алёна Золотова
 
ФОТОБАНК. В Новосибирске открылась навигация по Обскому морю и Оби
Фото Михаила Перикова

26 апреля в Новосибирске открылась речная навигация по Оби и Обскому морю. Открытие сопровождалось игрой муниципального духового оркестра и выступлением творческих коллективов города. 

Также официально были запущены сезонные пассажирские перевозки речного транспорта по маршрутам «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал – Тихие зори». Как пояснили в правительстве Новосибирской области, стоимость проезда в этом году останется такой же.

На время праздничных дней до 15 мая действует особое расписание. Время отправления теплохода можно уточнить на сайте перевозчика. Со второй половины мая вступит в силу обычное расписание: маршрут «Речной вокзал – Седова Заимка» будет работать три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям, а маршрут «Речной вокзал – Тихие зори» будет совершать два оборотных рейса ежедневно.

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