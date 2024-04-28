Четыре жителя Новосибирска задержаны за телефонное мошенничество — они претворялись сотрудниками финансовых организаций. Помещение колл-центра находилось в Октябрьском районе города.

Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии пресекли деятельность 4 жителей областного центра, подозреваемых в дистанционном мошенничестве.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, организатором банды мошенников был 29-летний мужчина. Он же и вовлек в преступную деятельность своих знакомых 30-35 лет. Обзвоны производились в арендованном помещении в Октябрьском районе Новосибирска по нелегальной базе финансовых организаций.

«Сообщники убеждали людей перечислять им денежные средства под предлогом необходимости оплаты дополнительных услуг по выдаче займа (открытие счета, оплата страховки, курьерской доставки документов, инкассации)», — говорится в сообщении ведомства.

Уже установлено 5 потерпевших в возрасте от 21 до 64 лет, пострадавших от рук подельников. Это жители Ставропольского и Пермского краев, городов Луганска, Нефтекамска и Калининграда. Общая сумма ущерба превысила 320 тысяч рублей.

«Все задержанные подозреваемые дали признательные показания», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

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