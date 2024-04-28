Новосибирские компании рассказали в опросе Банка России, как решают проблему кадрового дефицита. По словам представителей предприятий, им помогают альтернативные инструменты и повышение зарплаты.

По данным опроса предприятий, проводимого Банком России, в апреле доля компаний, которые испытывают нехватку специалистов, выросла до 70%. Как говорится в докладе ведомства, в марте по сравнению с январём текущего года уровень предлагаемых зарплат в России вырос на 13%.

«Конечно, высокая зарплата остается одним из главных механизмов борьбы за кадры. Однако компании ищут и альтернативные инструменты — создают более комфортные условия труда и жизни. В большинстве российских регионов работодатели компенсируют расходы на аренду жилья, внедряют инициативы по строительству домов и социальной инфраструктуры для сотрудников, помогают с получением и выдачей кредитов», — пояснил начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич. Его слова приводит пресс-служба организации.

В докладе также отмечено, что новосибирские компании оптимизируют и сами бизнес-процессы, в том числе за счет бережливого производства. В исследовании говорится, что внедрение новой системы организации труда позволило стекольной фирме из Новосибирска увеличить на четверть выработку каждого сотрудника.

«Действие не может работать без знания — компании не только стремятся удержать квалифицированных специалистов, но и привлечь молодых сотрудников без опыта работы. Все больше предприятий реализует собственные программы обучения персонала. Например, крупный сибирский производитель цемента на пяти своих заводах запустил лицензированный центр, где можно освоить новую или смежную специальность. А новосибирский разработчик программного обеспечения готовит специалистов на базе своей компании», — цитирует Евгения Хацкевича пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Напомним, что ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о том, стоит ли ожидать кадровых перестановок в администрации муниципалитета.