Заельцовский районный суд Новосибирска удовлетворил иск ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» о возмещении ущерба бывшим директором Владимиром Красновом. Сумму ущерба суд установил в размере более 12 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Заельцовского районного суда, с исковым заявлением в судебную инстанцию обратилось ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Министерства здравоохранений Российской Федерации. Учреждение потребовало возместить ущерб, причинённый инстиутут Владимиром Красновым. Истец ссылался на то, что ранее Краснов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «В» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). В ходе рассмотрения дела судом был установлен размер ущерба.

По решению Заельцовского районного суда г. Новосибирска с Владимир Краснов должен возместить НИИ туберкулеза 12 734 090,92 руб., а также расходы на проведение экспертизы.

Решение суда не вступило в законную силу

Напомним, ранее руководивший новосибирским ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Владимир Краснов в марте 2023 года был признан виновным в растрате средств из бюджета института на сумму более 1,6 млн рублей. Этому предшествовал еще один обвинительный приговор по делу о превышении должностных полномочий, вынесенный в июле 2022-го, согласно которому Владимир Краснов был приговорен к 3 годам колонии общего режима. Защита Краснова пыталась обжаловать это решение суда, но получила отказ. Также шесть приобретенных Красновым и его родственниками квартир общей стоимостью порядка 28 млн рублей были конфискованы в пользу государства.

В итоге путем частичного сложения наказаний экс-руководитель научно-исследовательского института получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы, а также двухлетний запрет занимать управленческие должности на госслужбе и в органах муниципального самоуправления.