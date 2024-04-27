В Новосибирске назначен новый транспортный прокурор

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26 апреля 2024 года на должность Новосибирского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры назначен старший советник юстиции Валерий Кацупий, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Новым транспортным прокурором Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Новосибирске назначен Валерий Кацупий, ранее возглавлявший аналогичную структуру в Красноярске. До этого назначения пост Новосибирского транспортного проукурора с конца декабря 2021 года занимал Владимир Картавенко.

Валерий Кацупий родился в 1979 году в г. Енисейске Красноярского края, окончил Сибирский юридический институт МВД России. Службу в органах прокуратуры проходит с 2002 года. Последовательно занимал должности помощника, старшего помощника и заместителя Енисейского межрайонного прокурора прокуратуры Красноярского края.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре продолжил службу в должности прокурора отдела, старшего прокурора и начальника отдела по надзору за исполнением законов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью (с дислокацией в г. Красноярске).

В 2013 году назначен Ачинским транспортным прокурором, с 2019 по 2024 года работал Красноярским транспортным прокурором.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и Западно-Сибирским транспортным прокурором, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», юбилейной медалью «300 лет Прокуратуре России».