В Новосибирске назначен новый транспортный прокурор

Жанна Гладкова
 
Новый транспортный прокурор в Новосибирске
Валерий Кацупий. Фото с сайта epp.genproc.gov.ru

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26 апреля 2024 года на должность Новосибирского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры назначен старший советник юстиции Валерий Кацупий, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Новым транспортным прокурором Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Новосибирске назначен Валерий Кацупий, ранее возглавлявший аналогичную структуру в Красноярске. До этого назначения пост Новосибирского транспортного проукурора с конца декабря 2021 года занимал Владимир Картавенко.

Валерий Кацупий родился в 1979 году в г. Енисейске Красноярского края, окончил Сибирский юридический институт МВД России. Службу в органах прокуратуры проходит с 2002 года. Последовательно занимал должности помощника, старшего помощника и заместителя Енисейского межрайонного прокурора прокуратуры Красноярского края.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре продолжил службу в должности прокурора отдела, старшего прокурора и начальника отдела по надзору за исполнением законов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью (с дислокацией в г. Красноярске).

В 2013 году назначен Ачинским транспортным прокурором, с 2019 по 2024 года работал Красноярским транспортным прокурором.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и Западно-Сибирским транспортным прокурором, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», юбилейной медалью «300 лет Прокуратуре России».

 

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  