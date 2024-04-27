Аналитики выяснили, сколько россиян обращаются за медицинской помощью для удаления клеща

Каждый второй россиянин сталкивался с укусом клеща, выяснили в ходе исследования СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр Зарплата.ру. Половине из них пришлось потратить после инцидента до 7 тысяч рублей на диагностику и лечение.

В опросе, который провел Исследовательский центр в апреле 2024 года, приняли участие 1820 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ. Большинство опрошенных (60%) хоть раз в жизни сталкивались с укусом клеща, а 28% — перенесли его в 2023 году. Более половины респондентов (56%), которых кусал клещ, признались, что, обнаружив укус, впали в панику, однако трети из них (37%) удалось справиться с тревогой и решить проблему при помощи близких людей.

61% россиян уверены в необходимости оформления страховки от укуса клеща. Такой полис есть у четверти респондентов: 13% его предоставляет работодатель, еще столько же приобрели его самостоятельно. 18% опрошенных только планируют застраховаться от укуса клеща.

В 2023 году в «Росгосстрах» поступило более 22,5 тыс. обращений клиентов по полисам страхования от укуса клеща, что на 5% больше, чем годом ранее. Самая крупная выплата составила 50 тыс. рублей — клиенту потребовалась госпитализация в инфекционное отделение больницы.

«Всем нашим застрахованным своевременно оказывается необходимая медицинская помощь. Лидерами по количеству страховых случаев, связанных с укусами клещей, стали традиционно Новосибирская и Костромская области, Красноярский край и Свердловская область, а вот Московский регион выбился в лидеры впервые, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова. — Мы видим устойчивый спрос на страхование от клеща — особенно в регионах, эндемичных по клещевому энцефалиту, постоянно совершенствуем наш продукт с учетом потребностей клиентов, расширяем покрытие. Многие понимают, что страховка поможет избежать затрат на лечение и сэкономит время на поиск клиники, где окажут помощь. Но наш опрос наглядно показывает, что большинство россиян все еще не представляет, что обеспечить себя и близких страховой защитой можно по очень доступной цене, за несколько сотен рублей. При этом сегодня полис можно купить как на весь сезон, так и буквально на день-два — для выезда на природу, где вероятность встречи с клещами очень высока».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания.