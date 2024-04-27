Более 1,5 тонн мусора собрали участники субботника на Михайловской набережной

Сегодня, 27 апреля, на Михайловской набережной Новосибирска представители бизнеса в сфере недвижимости присоединились ко Всероссийскому субботнику. Организаторы уборки одной из лучших набережных города – мультифункциональный комплекс Freedom, платформа для брокеров Realt.One и агентство недвижимости «Все новые дома».

В субботнике на Михайловской набережной в Новосибирске приняли участие 50 представителей компаний в сфере недвижимости. Уборка проходила в течение трех часов в зеленой зоне недалеко от реконструируемого парка «Городское начало». Во время короткого перерыва для волонтеров работала полевая кухня. За отведенное время участникам субботника удалось собрать 80 мешков мусора общей массой более 1,5 тонн.

«Бизнес – это про ответственность, в том числе социальную. И наша ответственность – приносить пользу жителям Новосибирска: строить проект, инфраструктура которого закроет ряд потребностей новосибирцев и приезжающих гостей, и следить за комфортом городской среды. Я считаю, что субботник — это очень хорошая традиция, которая прививает правильные человеческие ценности, поэтому ее ни в коем случае нельзя забывать и нужно обязательно продолжать», – прокомментировал «Континенту Сибирь» участие в субботнике директор направления Realt.One Александр Свежинцев.

По словам руководителя агентства недвижимости «Все новые дома» Олега Губарькова, чистота на улицах и достопримечательностях города зависит не только от администрации, мэрии или других органов власти. «Михайловская набережная – основное место в городе, где ежедневно проводят время тысячи людей, конечно, хочется, чтобы здесь было комфортно. Новосибирск – наш дом, поэтому я уверен: если каждый осознает это и приложит хотя бы немного усилий, город станет намного чище и будет радовать нас все лето и всю осень», – считает Олег Губарьков.