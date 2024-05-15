Как стало известно «Континенту Сибирь», китайская марка CHERY продолжает обновлять дилерскую сеть в СФО. Совсем недавно мы писали о том, что компания ищет третьего дилера в Кемерове и Иркутске. Теперь очередь дошла и до Новосибирска, где появляется новый партнер — ГК «Автомир», который придет на смену «Сибтрансавто».



Информацию о запуске нового салона «Континенту Сибирь» подтвердил источник в «Чери Автомобили РУС», источник в ГК «Автомир» и руководитель одного из сибирских автодилеров. Предполагается, что автосалон CHERY будет запущен во временном решении уже в мае текущего года в автокомплексе на улице Петухова. Речь идет о здании, которое было построено для бренда Renault. После закрытия «Автомира» на проезде Энергетиков его занял бренд Hyundai, а в конце апреля стало известно, что на площадке в том числе запускается дилерский центр Changan. Предполагается, что в дальнейшем здание может быть реконструировано и приведено под последние стандарты CHERY, после чего будет считаться постоянным решением для этой марки.

На сегодня официальными дилерами CHERY в Новосибирске являются федеральный дилер «Экспокар», ключевым акционером которого является известный банкир Игорь Ким, и местная группа компаний «Автолига» Игоря Кошкина. Компания «Сибтрансавто», входящая в состав кузбасской ГК «Сибинпэкс», вышла из дилерской сети CHERY, решив сконцентрироваться на развитии направления HAVAL, который по итогам I квартала 2024 года стал самым популярным китайским автомобильным брендом в России. О решении «Сибтрансавто» стало известно накануне нового года, и с тех пор дистрибьютор вел переговоры по запуску альтернативного дилера в городе. Напомним, что ранее еще одним партнером CHERY в Новосибирске была компания «Сибавто», но в 2022 году она закрыла дилерский центр и на сегодня официально представляет китайский бренд SWM.

По данным «Автостат Инфо», за 2023 год в Новосибирской области было зарегистрировано 1554 новых автомобиля CHERY (второе место). Для сравнения: за этот же период в Красноярском крае было зарегистрировано 1109 (второе место), а в Иркутской области — 1075 новых автомобилей CHERY (первое место). Несмотря на то что доля марки в Иркутске — одна из максимальных в стране, в CHERY все равно объявили о поиске в регионе третьего партнера.

По мнению участников рынка, действия по наращиванию и обновлению дилерской сети, вероятно, продиктованы тем, что в целом по России CHERY за первые месяцы 2024 года опустилась на четвертую строчку среди марок, пропустив вперед не только LADA и HAVAL, но и Geely, хотя ранее была лидером в китайском сегменте.

Глава ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе прошедшей 19 апреля в Новосибирске конференции связал такие результаты CHERY с внутренней конкуренцией между брендами EXEED, OMODA, CHERY. По его мнению, выделение отдельных суббрендов привело к уменьшению доли материнского бренда на рынке.

Сама компания CHERY активно осваивает и новые каналы продаж. В частности в апреле было объявлено о том, что компания вышла на Wildberries.

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