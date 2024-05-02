Новые кадровые решения, инвентаризация дел и результатов, переоценка того, кто справляется, кто нет: таковы ожидания российского административно-политического слоя, связанные с очередным вступлением в должность Владимира Путина. «Континент Сибирь» продолжает выяснять, насколько убедительно смотрится на окружающем фоне команда, управляющая Новосибирской областью.

Андрей Травников стал своеобразным подарком главы государства Новосибирской области к президентскому сроку, стартовавшему в 2018 году. Действующий губернатор был назначен врио руководителя региона осенью 2017-го в рамках волны на тот момент экспериментального «технократического» кадрового тренда, запущенного куратором внутренней политики в РФ Сергеем Кириенко. Подразумевалось, что некоторым территориям особенно нужны «свежая кровь» и «свежий взгляд» на гордиевы узлы противоречий, в которых запуталась региональная элита — и они это получили. Или думали, что получили (накануне выборов разница между тем и другим малосущественна, но к следующим выборам уже не совсем так). А где-то наоборот требовалось формализовать неформального регионального лидера — и к этим чаяниям тоже чутко прислушались.

Надо отдать должное Андрею Травникову — постепенно переключая управление на себя, он делал упор не на «кровь», а на «взгляд». На ключевых позициях остались люди, выдвинутые ещё Владимиром Городецким (или даже Виктором Толоконским), к чьим мнениям он прислушивался, чьи взгляды разделял. Во многих случаях этот подход демонстрировал эффективность, хотя, конечно, без ошибок тоже не обходилось. Такова специфика любой преемственности: трудно унаследовать одни плюсы, шашкой отделив их от минусов.

Добившись избрания своего кандидата — Максима Кудрявцева — на пост мэра Новосибирска, губернатор многое поставил на карту. Сколько бы ни рассуждали о том, кто именно в губернаторском окружении промоутировал Кудрявцева (а его непосредственным куратором в структуре региональной исполнительной власти был первый вице-губернатор Юрий Петухов), это в конечном счете личный кадровый выбор первого лица, одно из немногих назначений, которые Травников не «унаследовал». От того, как пойдут дела в областном центре, насколько успешно будет получаться у мэра, имидж губернатора будет зависеть куда существеннее, чем при Локте во времена пресловутого «пакта». В том числе его репутация в АП, где Травникову дали максимально выложиться «за Кудрявцева», согласовав кандидата практически лишь в последний день. Тем самым дистанцируясь и от этого назначения, и от его соавторов, посылая региональному сообществу сигнал, к которому пока не приложен код дешифровки. Но президентское постинаугурационное решение о политическом будущем главы региона будет приниматься также и с учетом всех прочих данных.

Ранее мы анализировали новосибирские итоги голосования на выборах президента с точки зрения качества работы социально-политического блока областной власти, деликатно отмечали определенные шероховатости во взаимодействии отдельных подразделений и пытались угадать, какой оценки сверху заслужил этот важный эпизод. А вот что демонстрируют Кремлю областные экономические показатели.

Чем может похвастаться экономика Новосибирской области

Доходы Новосибирской области в 2023 году выросли. Но и расходов тоже стало значительно больше. Если в 2022 году регион был в плюсе, то спустя 12 месяцев дефицит бюджета составил 16 901 321 тыс рублей.

Бюджетная картина Новосибирской области соответствует общей ситуации в стране. В Сибирском федеральном округе на профицитные бюджеты смогли выйти по итогам 2023 года только Красноярский край и Томская область.

В 2023 году в СФО почти на 30 процентов упал объем поступлений налогов, сборов, иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ. На этом фоне Новосибирская область отличилась показателем плюс 17,3 процента. Это выше среднероссийского уровня, где рост составил плюс 7,7 процента. По динамике роста налоговых сборов в 2023 году Новосибирскую область обошла только Тыва (+24,6%).

В 2023 году по общей сумме поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ Новосибирская область (361 млрд рублей) вошла в тройку лидеров в СФО. Больше собрали Красноярский край и Иркутская область — 841 млрд и 651 млрд рублей соответственно.

Значимый индикатор экономического развития региона — объем инвестиций. «Континент Сибирь» писал, что в 2023 году лидерство в СФО по этому показателю вернул себе Красноярский край. В 2022-м его обогнала Иркутская область. Далее, как и в предыдущий период, идет Кузбасс. Новосибирская область тоже сохраняет статус-кво — четвертое место: 380968,6 млн руб в 2023, в 2022-м было 322427,9 млн руб.

В предыдущий период у Новосибирской области была минусовая динамика инвестиций в основной капитал (минус -9,6 %). По результатам 2023-го региону удалось выйти на позитивный показатель, добившись небольшого прироста в 1,4 %. Трое из соседей по СФО ушли по этом показателю в минус — Омская, Кемеровская и Иркутская области.

В 2023 году Новосибирская область продолжает входить в тройку лидеров в Сибирском федеральном округе по объемам строительных работ (после Красноярского края и Иркутской области). Согласно отчету Росстата, с января по декабрь прошлого года регион выполнил этот вид работ на 269899,9 млн руб, в 2022 — на 219139,8 млн руб.

Прирост по сравнению с предыдущим периодом — плюс 15,6 %. В этом рейтинге область тоже третья в СФО после Тывы и Республики Алтай, которые показали значительную динамику в объемах работ по строительству — плюс 53 % и 26 % соответственно.

В 2023 году власти отчитались о 320 местах в дошкольных учреждениях, в 2022 году ввели 522. В отчете перед Заксобранием губернатор сказал, что «в регионе полностью закрыт вопрос с обеспечением местами дошкольников». За прошлый год Новосибирская область ввела больше всех в СФО мест в общеобразовательных организациях.

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Ключевой индикатор развития экономики — достижения региональной промышленности. По итогам 2023 года Новосибирская область заняла первое место в СФО по динамике прироста в сравнении с 2022 годом — плюс 6,3 %. Это выше среднероссийского уровня, который составил плюс 3,5 %. А общий показатель по Сибирскому федеральному округу просел в минус 1,4 %. Темпы промышленного роста в Новосибирской области выросли и в сравнении с индексом промпроизводства по итогам 2022 года: тогда был зарегистрирован рост к предыдущему периоду на 0,3%.

Также Новосибирская область — первая в СФО как по обороту розничной торговли (894140,9 млн руб). Лидирует регион и по приросту за год: в 2023 году этот показатель выше на 10,6 процентов, чем в 2022 году. Среднероссийская динамика — плюс 6,4 процента, а по СФО — плюс 7,7 процентов.

Аналогично ситуация складывается в сегменте объема платных услуг населения. Новосибирская область наверху рейтинга по округу с результатом 276489,2 млн руб за прошлый год. Прирост — плюс 13,5 процента, тогда как по России — плюс 4,4 процента, а по СФО — плюс 3,7 процентов.

«Континент Сибирь» писал, что в 2023 году Новосибирская область обошла другие территории СФО по динамике выручки крупных и средних предприятий.

Общий объем выручки крупных и средних предприятий Новосибирской области достиг 2 937 423 млн руб. Регион как и в прошлом году по этому показателю занимает четвертое место в СФО после богатейшего Красноярского края, Иркутской области и Кузбасса.

Замедление темпов

В оптовой торговле Новосибирская область показала среднюю динамику: плюс 6,6 процентов. Среднероссийская динамика была 10,9 процентов, а общая по СФО ниже, чему у Новосибирской области — плюс 3,1. В итоге область заняла четвертое место в округе по уровню роста оптовой торговли после Иркутской области, Тывы и Кузбасса. По общему объему оборота Новосибирская область обходит соседей по Сибирскому федеральному округу — 2438457,9 млн руб за 2023 год.

Индекс производства продукции сельского хозяйства к соответствующему периоду предыдущего года по итогам 2023 года в Новосибирской области составил 86,3%. Это хуже среднего показателя по стране (99,7%), так и по Сибирскому федеральному округу (92,3%). В СФО регион по этому индексу стал предпоследним, обогнав только Кемеровскую область (85,7%). Индекс физического объема сельхозпродукции относительно предыдущего периода по итогам 2022 года составлял 101,5%.

Однако по объему производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах Новосибирская область по итогам 2023 года стала второй в СФО с результатом 133 млрд 361 млн рублей (в 2022 году было 168 млрд рублей), уступив только аграриям Алтайского края (216 млрд 315 млн рублей).

Производство яиц в хозяйствах всех категорий Новосибирской области по итогам 2023 года снизилось на 14,1% в сравнении с 2022 годом. Индекс региона по производству яиц 85,9% стал самым низким из регионов СФО (средний показатель по округу — 97,5%). По количеству яиц произведенных в 2023 году Новосибирская область третья в СФО (1 млрд 059 млн штук), после Кузбасса (1 млрд 305 млн) и Алтайского края (1 млрд 129 млн).

В абсолютном выражении Новосибирская область значительно превосходит все сибирские регионы по грузообороту автомобильного транспорта — 4 млрд 834 млн тонно-километров. У, идущего вторым по этому показателю, Красноярского края — 3 млрд 481 млн тонно-километров. Как сообщает Новосибирскстат, автомобильный грузооборот региона в сравнении с 2022 годом увеличился — плюс 4,1%.

Но динамика прироста замедляется. Рост грузооборота автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятельности по итогам 2023 года в Новосибирской области уступил как среднероссийскому уровню (плюс 22,1%), так и среднему показателю по Сибирскому федеральному округу (плюс 7,9%). Новосибирская область стала седьмой в СФО — в Иркутской области, Алтайском крае и Республике Алтай показатель снизился в сравнении с предыдущим годом.