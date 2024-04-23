Кадастровая стоимость нового новосибирского ЛДС оказалась выше, чем у городского аэропорта, железнодорожного вокзала и крупнейших торговых центров. По данным ТАСС, Росреестр оценил «Сибирь-Арену» в более, чем 13 миллиардов рублей.

Оценку стоимости «Сибирь-Арены» во время пресс-конференции на площадке ТАСС обнародовала руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова. По ее словам, которые приводит агентство, кадастровая стоимость нового ЛДС, примыкающего к одноименному парку, составляет 13 миллиардов 200 миллионов рублей.

Для сравнения, новосибирский аэропорт Толмачёво специалисты Росреестра оценили в сумму на 600 миллионов рублей меньше. В топ наиболее дорогих объектов недвижимости Новосибирска также вошли ТРЦ «АУРА», Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ), а также железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» и Технопарк. Их общая стоимость (вместе с «Сибирь-Ареной») составляет порядка 40 миллиардов рублей, при том, что вся недвижимость Новосибирской области в целом оценивается в сумму около 13 триллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что новосибирские власти пообещали расселить еще 40 аварийных домов.